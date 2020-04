Kriis seab ehitusfirma raskete valikute ette

«Eestis pole samuti mu soost senimaani numbrit tehtud – pigem on suhtumine olnud positiivne. On oldud küll üllatunud, kuid midagi sellist pole küll olnud, et pigem soovitakse rääkida meesterahvaga. Teada kõiki ehituslikke nüansse polegi otsest vajadust.»

Pikakannu kool tekitab nostalgiat

Julia Mäesaar on kahe kooliealise poja ema. Veel eelmisel aastal käisid lapsed Võrumaal Pikakannu erakoolis, mis aga õpilaste puudusel paraku suleti.

«Olen alati olnud maalähedane inimene. Tegin lapsena heina, käisin metsas marjul ja seenel. Kui 2016. aastal Pikakannu kooli esimest korda jõudsin, oli tunne, nagu oleksin astunud sisse «Kevade» filmi. Tahtsin kohe, et minu lapsed selles koolis õpiksid,» rääkis Mäesaar.

Lisaks maalähedasele õhkkonnale, sealhulgas võimalusele võtta põõsalt peotäis marju, hindas kahe poja ema eriti võimalust saada osa pärimuskultuurist, voolida oma käega savi ning õppida väikeses klassis.

«Kuna mu abikaasa, ämm ja äi on igipõlised võrokesed, õppisin ka ise võro keele ära. Mulle on hästi oluline, et pojad saaksid osa just sellest pärandkultuurist, kust nad on pärit. Sügiseti nad orienteerusid, talvel suusatasid. Kõik lastevanemad olid omavahel tuttavad ning valitses ühtekuuluvustunne. Kuulusin ka kooli nõukokku ning olin selle esimees. Paraku jäi lapsi järjest vähemaks ning nii kurb, kui see ka polnud, tuli uksed kinni panna. Kui lõpetasime, oli meil 23 õpilast, mida on üheksaklassilise kooli kohta ilmselgelt vähe,» tõdes lapsevanem, kelle andmeil oli algusaastatel lapsi 70 ringis.

Eelmisest sügisest õpivad noored Mäesaared Parksepa keskkoolis. «Olen ka selle õppeasutusega hästi rahul, sest mõlemal pojal on supertoredad õpetajad ja klassijuhatajad. Kui algul oli mul lausa ärevus selle pärast, kuidas lastele kooli vahetus mõjub, oli üleminek täiesti valutu. Peaasi, et poisid on ise rahul, hindedki on neljad-viied. Suures koolis on ka rohkem eakaaslasi,» tõdes ema.

«Samas Pikakannu puhul jääb mind alati meenutama nostalgia. Käisin ju seal ka praktikal ning õppisin muu hulgas karaskit tegema ja leiba küpsetama. Viimane pool aastat on paraku nii kiire olnud, et hea on, kui jõuan pühapäeva hommikul pannkookegi teha,» kahetses ehitusjuhist pereema.