Galerii ⟩ Sularahaautomaadid on pensionipäeval koroonaviiruse tõttu tugevdatud valve all

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk lausus, et tänast ettevõtmist on ennetavalt lisaks politseile organiseerinud ka omavalitsused ja pangad ise. «Oleme kohalike omavalitsustega suhtluses olnud. Mõnes kohas on kaasatud ka turvafirma abi. Vältimaks seda, et mõne sularahaautomaadi juurde ootamatult liiga palju rahvast ei kogune. Suurt erioperatsiooni ei ole, aga vaatame, mis toimub,» lausus Virk.

«Kui vaja, oleme valmis sekkuma ja selgitama, et automaadi ümber kehtivad samamoodi eriolukorra nõuded. See on väike avastuskoht, mida pensionipäev teeb. Loodetavasti inimesed mäletavad, kuidas enda ja teiste tervise hoida,» lisas pressiesindaja.

Valvajateks on teiste seas nii politseinikud kui vabatahtlikud, aga ka näiteks naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased. «Olenevalt, kus piirkonnas kuidas on korraldatud. On vabatahtlikke, osades kohtades turvakaamerad,» ütles Virk.

Valgas võis vestis valvajaid näha näiteks Swedbanki kontori ees, Valga Maxima ees aga järgis korda päästeteenistuse jopes inimene.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann märkis sotsiaalmeedias, et tuletamaks inimestele meelde piisava distantsi hoidmist, tulid appi tänavatele järelvalvet tegema tublid Tõrva valla ja Valgamaa naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased.

Tõrva vald märkis oma sotsiaalmeedia postituses, et esialgu on plaanis väljas olla täna ja homme Tōrva suuremates kaubanduskeskustes ja pangaautomaatide vahetus läheduses. Pangaautomaate ja uste käepidemeid desinfitseeritakse jooksvalt. Väljas on Ruusmanni sõnul 10 naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast, lisaks nii vallavanem ise kui abivallavanem Lauri Drubinš ja avalike suhete spetsialist Marianne Sokk.