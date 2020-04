Kelmid petavad inimestelt raha välja vanu skeeme kasutades

Märtsis sai politsei mitmeid vihjeid koroonaviirusega seotud võimalike pettuste kohta, kus inimesed andsid teada internetis levivatest kahtlastest pakkumistest. Näiteks e-poed, mis pakkusid müügiks isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid või koroonateste, mis on praegu raskesti kättesaadavad. Samuti ilmus turule mitmeid inimesi, kes pakkusid näiteks desinfitseerimisteenust, ilma, et neil oleks selle valdkonnas varasem kogemus. „Jälgime hoolega internetis ilmuvaid reklaame ning kahtluse korral võtame pakkujaga ühendust. On tähtis, et inimesi lihtsa tulu teenimise eesmärgil ära ei kasutataks,“ sõnas Tambre ning lisas, et inimesed peavad suhtuma kriitiliselt kõigisse koroonaviirusega seotud pakkumistesse.