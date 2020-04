E-etteütlusel oli õpilastest parim Põlva gümnaasiumi abiturient Kristin Pintson

Vikerraadio saatele Vasar antud intervjuus märkis Pintson, et on e-etteütlusi kirjutanud nii kaua, kui mäletab. Ta tunnistas, et on suur lugeja, mis viis saates osalenud teksti koostajad loogilisele järelduseni, et küllap see ongi tütarlapse edu üks saladusi. Samuti tunnustasid meeskonna liikmed Põlva emakeeleõpetajaid.