Otepää vallavolikogu esimeheks valiti Rein Pullerits.

Rein Pullerits on põline otepäälane, ta on lõpetanud Otepää gümnaasiumi ja Eesti Põllumajandusakadeemia mehhaanikainseneri erialal. Rein Pullerits on töötanud Ülenurme õppemajandis automajandi juhatajana ning Valga EPT kaubabaasi juhatajana ning olnud tegev erasektoris. Pullerits on olnud varasemalt Pühajärve vallavolikogu ja Otepää vallavolikogu liige. Praeguses vallavolikogus on Rein Pullerits eelarve- ja majanduskomisjoni esimees.