Riik eraldab omavalitsustele teede jaoks 30 miljonit eurot lisaks

"Märtsi lõpus valminud uuring näitas, et maanteedel kaubaveomahud pole langenud, kuid sama ei saa öelda raudtee kohta. Reisijate- ja kaubaveo mahud on märkimisväärselt kahanenud ning nii Elroni kui ka Operaili toimetulek on saanud kõvasti mõjutada," märkis Aas.