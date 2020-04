Levira soovitab telerit vaadata antenniga

Kuna paljud inimesed on eriolukorra ajal läinud maale, siis üle Eesti on kasvanud mobiilse interneti kasutus. Levira soovitab teleprogramme vaadata antenniga üle digilevi võrgu. Nii saab vähendada andmesidevõrkude koormust ning uudised ja meelelahutus jõuavad vaatajateni tõrgeteta ka kohtades, kus kaabliga internetiühendus puudub.

Eriolukorra tõttu on mobiilse andmeside kasutus tõusnud tavapärasest kõrgemaks terves Eestis. Elisa andmetel on mobiilivõrgus päevane kogutarbimine kasvanud umbes kolmandiku ja ka õhtusel tipptunnil on näha kuni 10-protsendilist koormuse tõusu.