Valga endine sünnitusosakond on nüüd rasedate asemel valmis koroonahaigeid vastu võtma

Praegu saadetakse koroonaviiruse tõttu haiglaravi vajavad inimesed suurematesse haiglatesse nagu Põhja-Eesti regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum. Igaks juhuks on siiski end valmis pannud nii Võru külje all asuv Lõuna-Eesti haigla kui Valga haigla, mis valmistas patsientidele ette 2018. aastal suletud sünnitusosakonna ruumid.

«Meil on olemas endine sünnitusosakond, kuhu tegime 10 kohta COVID-19 haigetele. Neid pole küll veel vaja läinud. See on eraldi osakond, mille oleme muust haiglast isoleerinud,» rääkis Valga haigla juht Margus Ulst.