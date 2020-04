Mehed kuritarvitasid desovahendit

"Elu eriolukorras on teistsugune: varasemalt olime rahul, kui lapsed mänguväljakutel mängisid, hetkel on olukord vastupidine," tõdeb Valga konstaablijaoskond oma Facebooki-lehel.

Nii said Valga valla korrakaitsjad laupäeval jätkuvalt teateid, et lapsed viibivad mänguväljakutel või avalikus ruumis hulgakesi. "Paneme veel kord lastevanematele südamele: palun kannatame selle olukorra ära. Tugev tuul on teinud pahandust ja mõne väljakuid piirava sildi minema viinud: need asendatakse, hetkel ükski mänguväljak paraku avatud ei ole," rõhutavad korrakaitsjad.