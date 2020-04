Haameri talu sulgeb kõik lihapoed

«Edaspidi keskendume vaid teravilja- ja seakasvatusele. Kui ei näe äril tulevikku, siis tuleb eriti kiirelt võtta vastu rasked otsused. Me ei suuda võistelda suurte lihatööstuste odava «hakklihaga» ja lihaga, kui tahame müüa vaid oma talu kvaliteetset sealiha, maksta oma töötajatele elamisväärset palka ning oma tervist ja närve 50-aaastaseks saamiseni normaalsena hoida. Nüüd teame, oleme proovinud ja targemad. Tõmbame tagasi! See kõik pole seda väärt! Igaühele ongi oma!» edastas talu perenaine Ave Haamer ühismeedia kaudu oma sõnumi klientidele.

«Eriolukord otsust ei mõjutanud, sest see oli sündinud juba varem. Tahame pakkuda puhast talukaupa, aga ei suuda selles hinnaklassis suurtööstustega võistelda. Inimesed on äärmiselt hinnatundlikud, ma ei näinud enam ettevõtmises tasuvust. Poepidamise kogemus ütleb, et kes odavamalt läbi ajab, see pikemalt hakkama saab. Igatahes oli see meie valik – mitte järele anda kvaliteedis, samuti ei tahtnud me maksta töötajatele miinimumpalka,» sõnas perenaine.