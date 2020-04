Naiskodukaitse kutsub pühapäeval vanavanemaile helistama

"Millal sina viimati oma lähedastele helistasid?" küsib Naiskodukaitse sotsiaalmeedias avaldatud üleskutses. "Järgmine parim hetk on praegu. Kui aga töönädalal pidevalt on kiire ja aeg libiseb käest, siis on pühapäev hoolivuse näitamiseks parim päev."