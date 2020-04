Märka Last noortetoimetus pani kokku lastele ja noortele mõeldud ajajoone

Kõnealuse keskkonna üks formaate on ajajoon, mille eesmärk on võimendada laste ja noorte häält ning ühendada neile suunatud infot ja tegevusi. Noorte peamine sõnum on lihtne: “Tehke asju mitte ainult meie jaoks, vaid koos meiega”.

Märka Last ajajoone sisu kujuneb valikuliselt vastavalt sellele, mida noored ise on pidanud oluliseks välja tuua.

“Ajajoon inspireerib uusi asju proovima, õppima ja üleüldiselt kodus perega loominguliselt aega veetma,” kommenteeris ajajoone toimetaja Dalia Doman (18), kelle arvates on see imeline võimalus positiivsete ideede, ürituste ja muu info koondamiseks. “Eeskätt soovime ajajoonel välja tuua laste ja noortega seoses erinevaid praktikaid ja kasulikku sisendit, et muuta see ebatavaline olukord helgemaks,” lisas Dalia.

Ajajoonelt on võimalik leida erinevaid infokilde ja üleskutseid nii linkide, videoklippide kui sotsiaalmeedia postituste kujul. Peamine suund on aidata orienteeruda selles, mis kõik juba praeguseks olemas.

“Erinevate teemade ja inimeste ühendamine, seoste leidmine ja sildade ehitamine on see, mis suunas hetkel kogu seda kontseptsiooni arendame,” kirjeldas Triin Sooäär (16), Märka Last platvormi üks eestvedajatest.

Korraldajad tõid välja kaks linki, mida tasub lähemalt uurida. Esimene on Märka Last ajajoon https://markalast.ee/ajajoon/ ja teine esmaspäeval algav Hack the Crisis https://markalast.ee/hackthecrisisyouth/.