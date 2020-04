Sanatoorium leiutab viirusest toibunuile järelravi

«Koroonaviiruse puhul on sisuliselt tegemist kopsu- või ülemiste hingamisteede haigusega, mis võib viia kopsupõletikuni ja tekitada kopsukahjustusi,» rääkis Värska sanatooriumi juhataja Vello Saar. Kuni veerand koroonaviiruse läbi põdenud inimestest võib tema sõnul pärast haiglaravi vajada sanatooriumis järelravi ning immuunsüsteemi tugevdamist.

Viirus kahjustab kopse

Sestap pandi pärast Värska sanatooriumi uste sulgemist 21. märtsil seal kokku töörühm, et mõelda välja eraldi raviplaan koroonahaigete järelraviks. «Meil on kaasatud taastusraviarst, anestesioloog, üks ärgas kuuenda kursuse arstitudeng ja füsioterapeudid ning minul on tekkinud arusaamine, et tegelikult on meil kopsuhaiguste probleemidega inimeste arv arvestatavalt suur,» sõnas Saar. Praegu on aga fookuses eelkõige Covid-19 viiruse riskirühma kuuluvad eakamad inimesed.

«Jah, koroonaviirus kahjustab kopse,» ütles Lõuna-Eesti haigla juht Arvi Vask. «Kopsudes tekib sidekoestumine, mistõttu osad alveoolid põletiku tagajärjel hävivad ja inimesel langeb hapniku tarbimise võime. Teaduskirjanduses on öeldud, et kopsu hapnikuvahetuse võimest võib 20–30 protsenti olla mingi aeg kahjustatud.»

Enamikul viiruse läbipõdenutest taastub kopsude võimekus mõne aja jooksul ise, ent kui kaua selleks aega kulub, on Vaski sõnul raske öelda. «Taastumise protsessi saab ka sanatooriumide kaudu kiirendada, aga ma ei usu, et haiglatel oleks vaja selleks midagi spetsiaalset ette võtta.»

Abi mineraalveest

Koroonaviirusest taastumisel on Saare sõnul olulised värske õhk, korralik toitumine, selle juurde käiv nõustamine ja võimlemine, millele lisaks on Värskas kohalik mineraalvesi. «Siinne mineraalvesi on selline, mis sobib kopsupõletiku ja ülemiste hingamisteede raviks,» selgitas Saar ning tõstis tõestuseks lauale üle-eelmisel aastal valminud Tartu Ülikooli teadlaste asjakohase uuringu.

Kui suur võiks olla nõudlus koroonahaige järelravi järele, on Saare sõnul raske ennustada. «Loodame, et see keeruline aeg saaks kiiremini mööda ja kui piirangud leevenevad, saame sanatooriumi taas avada ning kohe alustada nende järelraviga, kes uut haigust raskemalt põdenud.»

Ravivajaduse otsustab arst

Selle üle, kas koroonaviiruse läbi põdenud inimene vajab taastusravi, näiteks tekkinud tüsistuste tõttu, otsustab patsiendi perearst või teda ravinud eriarst, selgitas haigekassa avalike suhete ja terviseedenduse osakonna juhataja Evelin Trink. «Enamik viirusinfektsiooni läbipõdejaid seda ei vaja. Kui, siis Covid-19 järel tekkinud tüsistuste tõttu,» selgitas ta.

Kui arst peab taastusravi vajalikuks, saab patsient haigekassa toel minna mõne haigekassa lepingupartneri juurde. Värska sanatoorium nende hulka ei kuulu. «Sanatoorset ravi me ei rahasta,» lisas Trink.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et eelmisel nädalal avalikustatud valitsuse kriisiaja esimeses paketis ei ole koroonaviiruse järelraviks eraldi lisarahastust ette nähtud. «Küll on plaanis anda haigekassale täiendavalt 200 miljonit eurot just eelkõige koroonaviirusest tingitud kulude katteks nii haiglatele kui ka patsientidele,» sõnas ta. «Kui tavalised järelravi meetmed seda ei kata, saab mõtet tulevikus kaaluda.»

Eestis oli eilse seisuga 1018 kinnitatud koroonaviiruse haigusjuhtu. Neist Võrumaal 70, Valgamaal 6 ja Põlvamaal 5.