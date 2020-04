Mitu jäätmejaama sulges kriisiajal väravad

Tellijale

Räpina jäätmejaam on töötajate kaitseks külastajatele kinni 17. märtsist. Räpina vallavalitsuse hangete- ja keskkonnaspetsialisti Kaimar Küti sõnul käivad ASiga Keskkonnateenused läbirääkimised, et jaam uuesti avada. Arutatud on sedagi, kuidas vald saaks töötajaid aidata esmaste isikukaitsevahenditega. Samuti proovitakse tasuliste jäätmete viimisel rakendada kaardimakse võimalust, praegu saab tasuda ainult sularahas.