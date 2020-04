Kevadisel perioodil ära häiri metsloomi

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) presidendi Margus Puusti sõnul on sellel kevadel inimesi metsas jalutamas tavapärasest rohkem, mis tuleneb praegusest olukorrast. „Rajakaamerates on näha hulgaliselt tiineid emasloomi ning varsti on sündimas ka esimesed metskitsetalled ja põdravasikad,” selgitas Puust ja lisas, et sellel perioodil tasuks ulukitega kokkupuuteid vältida.