Spordirahvas avaldas meditsiinitöötajatele tänu

Meditsiinitöötajad võtavad ränktõsises olukorras enda peale suurima löögi ja vastutuse ning on meie kõigi lootuste kandjad, et see keeruline ja valus aeg saaks võimalikult kiiresti mööda.

Eesti olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa sõnul on meedikud tegemas üliinimlikke jõupingutusi kõige raskemates tingimustes. "Inimese suurim voorus on empaatia. Oleme tänulikud, et teie, meedikud, seda meile kõigile kiirgate ja hoolitsete meie kõige tähtsama vara – tervise eest," ütles Sõõrumaa.

6. aprilli tähistamise algatasid Rahvusvahelise Olümpiakomitee ja ÜRO nime all International Day of Sport for Development and Peace. See päev keskendub spordi võimele muuta ühiskonda paremaks – sport suudab inimesi ühendada, dialoogi arendada ning mõistmist ja hoolivust luua. Päeva sümbol on valge kaart, mis sümboliseerib hoolimist ja positiivsust. Eestis on valge kaardi päeva eestvedaja Eesti Olümpiakomitee.