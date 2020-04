Läti valitsus plaanib eriolukorda kuu võrra pikendada

"Me näeme, et nakatumiste arv ei tõuse iga päev järsult, on isegi väike langus. See tähendab, et kollektiivselt võetud ja kehtestatud meetmed töötavad. Kahjuks ei tähenda see aga, et kõik on juba ületatud. Oleme epideemia keerises ja peame veel mõnda aega töötama, et see epideemia koos ületada," ütles peaminister esmaspäeval.