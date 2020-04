Võru arstid manitsevad jätkuvalt ettevaatlikud olema

Arstid meenutavad, et pisut üle 3 nädala on möödas sellest, kui Võrumaal uus koronaviirushaigus (COVID-19) laialdaselt levima hakkas. Tänaseks on paljud juba terveks saanud ja mitmed tervenemas.

Enamik Võrumaal haigestunutest pole nende sõnul haiglaravi vajanud. Samas olid esimesed Tartusse haiglaravile sattunud COVID-19 haiged kõik Võrumaalt pärit. Kõrghetkel viidi Tartusse haiglaravile neli inimest ööpäeva jooksul. Tänaseks on olukord selles osas muutunud ja viimase nädala jooksul polegi ühtegi võrumaalast koronaviiruse tõttu Tartusse haiglaravile sattunud.

Kuna Võrumaa oli esialgu mandri-Eestis kõige suurema viiruse levikuga piirkond, siis on viimastel nädalatel seal ka agaralt viiruseteste tehtud. Positiivsete testide osakaal on möödunud nädalal märkimisväärselt vähenenud. Lisandub ainult üksikuid positiivse testi andnud inimesi.

"See näitab, et te olete olnud väga tublid ja pidanud kinni karantiini ja isolatsiooni reeglitest. Viirushaiguse tunnustega inimesed on ise koju jäänud ning koju on jäänud ka haigega lähedalt kokku puutunud inimesed," tunnustatakse arstide pöördumises Võrumaa inimesi.

Samas kutsuvad nad üles ettevaatusele. "Tundub, et hetkel on viiruse levimine meie maakonnas stabiliseerunud, aga ilmselgelt ei ole see lõppenud. Et uut "plahvatust" ei tekiks, ei tohi väsida rangete reeglite järgimisest. Seda tuleb teha veel mitmeid nädalaid.

Jätkuvalt on artside sõnul ülioluline, et iga inimene, kellel ilmnevad külmetushaiguse sümptomid (palavik, köha, valus kurk, nohu, üldine roidumus/väsimus/jõuetus aga ka kõhulahtisus või maitsetundlikkuse kadumine – mis on just COVID-19-le iseloomulik) peab kahtlustama, et ta võib olla nakatunud uue koronaviirusega. Mis omakorda tähendab seda, et ta peab jääma koju. Samamoodi peaksid käituma ka kõik haigestunuga koos elavad pereliikmed, isegi kui nad on veel terved, sest keegi ei tea millisest hetkest nad võivad osutuda nakkuse edasi kandjaks.

Meedikud rõhutavad, et inimene võib olla nakkuse allikas juba 1-2 päeva enne seda, kui tal endal haiguse sümptomid tekivad. Teiste maade ja ka meie senine kogemus näitab, et suurel hulgal juhtudel võivad haiguse sümptomid olla üsna leebed, mistõttu inimene ei oska kahtlustadagi, et on nakkuse levitaja.

Iga viirushaiguse tunnustega inimene, sõltumata proovi vastustest, peab jääma koju. Kui ühel pereliikmel on haigus analüüsiga kinnitunud, aga teisel, kellel on samad haiguse tunnused, on proov negatiivne, ei tähenda see ilmtingimata, et temal haigust ei ole. Analüüsi vastus võib sõltuda näiteks sellest, millal haiguse ajal proov võeti või ka muudest asjaoludest.

Samas ei tohiks unustadaa oma üksi elavaid naabreid: tuleks uurida, kas neil on toitu ja ravimeid. Nendega tuleks võimalusel telefoni teel regulaarselt suhelda, kuid vältida lähikontakti.