Eestisse jõuab enam kui miljon kaitsemaski

„Tegemist on esimese riigi sõlmitud suurlepingu tulemusena saabuva saadetisega. See on esimene mitmest järgnevast, millega tagame nii tervishoiu kui hoolekande, aga paljude riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste vajadused isikukaitsevahendite osas. Selle ja järgmiste tarnetega kindlustame ühe kuu varu," ütles eriolukorra tööde juht, riigihalduse minister Jaak Aab.