Korduvalt Taheva asenduskodust ära jooksnud noored saadeti teise asutusse

Sanatoorium pälvis hiljuti tähelepanu, kui varem ise asutuses erihooldusteenusel viibinud noor mees võttis sealt lapsi kaasa.

Seoses hiljutise Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni lagunemisega määras nüüdseks tagasi astunud vallavalitsus veebruaris ametisse sanatooriumi uue nõukogu. Sealt kutsuti tagasi keskerakondlased Jüri Konrad, Igor Jallai ja Külliki Siilak ning parteitud Sulev Trahv ja Marje Laretei. Uuteks liikmeteks valiti Rena Hiob (ametlikult EKRE, kuid enda sõnul parteitu, seos võib pärineda Rahvaliidu aegadest – toim), Lagle Tikk (parteitu) ja Monika Rogenbaum (erakond Isamaa). Nõukogu plaanis muu hulgas asutuses järelevalve algatada.

Kiire muutus

16. märtsil kutsus aga nüüdseks paika saanud Keskerakonna ja EKRE valitsus omakorda uued nõukogu liikmed tagasi ja asendas endistega. «Uus vallavõim sai reedel, 13. märtsil ametisse. Esmaspäeval esimese asjana vahetati nõukogu tagasi. 13 opositsiooni esindavat vallavolikogu liiget kohtusid ka vallavanemaga ja seal ta rääkis, et ta on nõus, et sinna peaks olema määratud inimesed, kes on asjatundjad või kes on kohalikud. Siis ma ei saanud enam absoluutselt aru, mille pärast Taheva nõukogu esimene asi oli, mida pidi tagasi vahetama,» kommenteeris vallavolinik Monika Rogenbaum.

Uus vallavanem Ester Karuse lausus, et asutuses oli endiselt noorte ärajooksmisega probleeme ja vanad liikmed toodi tagasi probleemidega tegelema. «Nemad neid probleeme püüdsid varem lahendada. Leidsime, et need inimesed on õiged seda tegema. Kuna juhataja on pikalt haiguslehel olnud, peab nõukogu nendega tegelema – just noorte ärajooksmistega.»

Valga vallavanem Ester Karuse lausus, et laste omavoliline asenduskodust lahkumine oli kriisiolukorras ohtlik. «Praeguses olukorras, kus seal on hooldekodus ka vanemaealised inimesed, oli väga suur risk, et nad võivad sinna viiruse sisse tuua.» FOTO: Erakogu

Leiti uus koht

Karuse sõnul on lapsed nüüd leidnud uued kohad, kuhu ära joosta. Samas ütles ta, et tegelikult võiks nüüdseks mure juba lahendatud olla. «Oli väga palju hüppes käimisi. Neid ei peatanud paraku miski. Praeguses olukorras, kus seal on hooldekodus ka vanemaealised inimesed, oli väga suur risk, et nad võivad sinna viiruse sisse tuua. Nüüd leidsime koos sotsiaalteenistusega lahenduse. Noored paigutati teise asutusse. Aga ei ole veel kindel, kui kauaks nad sinna jäävad.»

Vallavanem ei eitanud, et nõukogu liikmete vahetamine on ühtlasi tavapärane poliitiline käik. «Keskerakonnast on seal jah kaks liiget. Ma ei ajagi tagasi, justkui see ei oleks nii. Nagu Marguski (endine vallavanem Margus Lepik – T. L.) ütles, on see tavaline poliitpraktika. Mina ise näiteks vallavanemana plaanin minna Valga haigla nõukogusse. Vallavanemana pead olema strateegilises kohas, teadma, mis toimub, olema otsuste juures.»