Liputoa rajamine jätkub kriisi kiuste

Lepinguga kohustub ettevõte juhtima projekti «Otepää lipumuuseumi/liputoa ruumide väljaehitamine ja sisustamine». See näeb ette koordineerida projekti tegevusi, jälgida eelarve ja ajakava täitmist ning korraldada projekti vastavus abikõlblikkuse nõuetele ja aruandlus vastavalt hinnapakkumisele. Projektijuhtimise aeg on 1. aprillist 22. detsembrini.

Vallavalitsuse info järgi on Seiklus ja Elamus osutanud vallale projekti juhtimise teenust. «Praeguseks on nende korraldamisel remonditud ja ette valmistatud ekspositsiooni paigaldamiseks liputoa ruumid lipuväljakul. Samuti läbi viidud hange ekspositsioonide kontseptsioonidele, millest tehakse lõplik valik aprilli jooksul lõplikest rahalistest võimalustest lähtuvalt. Ette on valmistatud ka lipu õnnistamiskoha (pastoraadihoone) ruumid remondiks, mille lõpuni tegemine seisab praegu muinsuskaitse nõutava uuringu taga,» teatas vallavalitsus kirjalikus vastuses.

Tänavu tuleb valla teatel liputoa rajamisega lõpuni jõuda. «Selleks tegi parema pakkumise juba projekti siiani vedanud osaühing Seiklus ja Elamus. Ühe kuu teenuse maksumus on samas suurusjärgus 2019. aastal makstuga. Tegemist on väga ajamahuka tööga,» andis vallavalitsus teada.

2019. aasta mais sõlmitud käsunduslepingus on kirjas ka spordimuuseumi rajamine ja ümberkorraldamine. Spordimuuseumi edasine tegevuskoht ja töökord sõltub valla teatel veel ka sellest, kuidas ja millal saab edasi minna pastoraadihoone remondiga, kus lisandunud on muinsuskaitse nõuded.

Tööde tegija Rein Org on öelnud, et üldises plaanis on eesmärk Otepää kui sinimustvalge lipu sünnikoha esitlemine ja teadvustamine. Plaanis on siduda lipuväljak lipu lugu tutvustava ekspositsiooniga väljakul asuvates ruumides. Ekspositsioonis on kavas kasutada peamiselt interaktiivseid mängulisi mooduleid, ütles ta eelmisel aastal töödega alustamise aegu.