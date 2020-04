Põgenemine maale, kaks tundi õuesolekut ja natuke käegalöömist

Umbes sellise suhtumise on võtnud ka Kadri. «See, et ühiskonnaõpetuses jääb mõni töö saatmata, ei ole praegu eriti oluline, sest meie ümber toimubki ühiskonnaõpetus,» leiab ta. «Laste vaimne tervis ja füüsiline liigutamine on kõige olulisemad. Pikas plaanis ei juhtu midagi, kui kaks kuud ei suuda sajaprotsendiliselt õppekava täita. Kui kaks kuud ei tegele koolitöödega, kuid õpime näiteks rohkem raamatuid lugedes ja digiasjades osavamaks muutudes, ei muutu ju väga palju midagi. Õpetajad peaksid praegu keskenduma 9. ja 12. klassi lastele ning teiste puhul tuleks olla rohkem toeks ja võtta pinget vähemaks.»

Mitmes koolis on põhimõte, et kui laps vajab abi või nõu mingis aines, helistab ta õpetajale. «Aga nad ei helista! Nad ei julge,» ütleb Kadri. «Lapsed peaksid õpetajat ikkagi nägema ja just praegu oleks vaja vestlusi teemal, et kuidas sul läheb ja mis sulle muret teeb.»

Ema sõnul oli Dimitra lausa arvanud, et kui praegune süsteem jätkub, on sügiseks gümnasistid nii iseseisvad, et klassi ette polegi enam õpetajat vaja.

Neljanda klassi poisi isa Anar Sillakivi tunnistab, et koduõpe põhjustab üksjagu stressi. Muidu helge peaga ja õpihimulisel lapsel tekkis teise nädala lõpuks tugev motivatsioonilangus. «Talle meeldis just kambavaim, mis koolis on. Seda ei ole enam üldse! Iga päevaga on järjest raskem motiveerida teda õppima. See tekib stressi ja masendust kogu peres.»

Kuhu kadus õpihimu?

Ta lisas, et sama murega on hädas mitu lapsevanemat tema tutvusringkonnas. Lapsed on tujutud, endasse sulgunud ning motivatsioon kadunud. Emad-isad võimlevad end segaseks, et kooliülesanded ikka tehtud saaks. Mõnele lapsele on ka õpetaja helistanud ja pahandanud, miks esitatakse õppetöid poole öö ajal.

Anar ise katsub stressi vähendada õhtuste jalutuskäikudega ning kui vähegi võimalik, poja kaasa kutsuda. «Saan kõigega hakkama, aga just õppima motiveerimine on kõige keerulisem.»

Vabakutseline ajakirjanik Mariliis Pinn elab neljandat nädalat vanemate ja lastega Otepää lähistel maakodus. Pealinnas pakiti asjad kokku kohe, kui tuli teade koolide sulgemisest. Kogu pere on kaugtöös kogenud. Marie Elisabeth (10) õpib Gustav Adolfi gümnaasiumis neljandas klassis, viieaastane Tambet Robert käib lasteaias. Esimese nädala oli Otepääl ka Marie üks klassiõde. Pereisa jäi Tallinnasse tööd tegema.

Mariliis ütleb, et koduõppega toimib kõik järjest paremini. Internet on Otepää lähedal nii hea, et kolm last ja kolm täiskasvanut saavad vabalt samal ajal tööd teha. «Meie elu pole kunagi parem olnud, kui vaid välja arvata see, et sissetulekut mul eriti pole.»

Peab olema ruumi

Juba esimesel päeval saabus taipamine, et koolitöödega on nagu vabakutselise eluga, kus igal tellijal oma suhtlemisstiil ning igaüks kasutab eri keskkondi. «Samuti on igal õpetajal oma süsteemid. Lapsed said väga hea kooli, kuidas päriselus asjad ongi,» sõnab Mariliis. Nädala lõpuks saadi asjad jooksma ning pärast kaht nädalat koduõpet ütleb Mariliis, et koolitööd võtavad vähem aega kui tavapärastel koolipäevadel ning täiskasvanute abi eriti ei vajata. Videotunde on iga päev maksimaalselt kaks ja õpetamisega tegelevad õpetajad, mitte lapsevanem. Küll tuleb tavapärasest enam tegeleda Tambeti lasteaiatöödega. Jah, ka lasteaiast antakse kodutöid. Näiteks oli vaja kuulata Mozarti muusikat ja uurida välja linde.