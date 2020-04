Valga kogudused: praegu on aeg vaadata oma südamesse

Saabuvad ülestõusmispühad meenutavad koguduste esindajate sõnul seda, et Jumal tuli oma Pojas, et päästa inimkond, kes oli oma Loojale selja pööranud.

«Praegu on meile antud eriline aeg. Nüüd on aega vaadata oma südamesse: kui oleme täiesti ausad iseendaga, siis mõistame, et oleme teinud paljutki seda, mis ei ole olnud õige. Oleme olnud ülekohtused ja hoolimatud oma kaasinimeste vastu, oleme tihti mõelnud eelkõige sellele, kuidas oma vajadusi rahuldada, iseenda huve teenida, oleme pöördunud ära oma Jumalast. Kuid Jumal kutsub igaühte ikka veel. Sa ei pea Temaga suhtlemiseks minema kirikusse, sest need on praegu niikuinii suletud. Sa saad seda teha ka oma kodus. Sa võid alati avada Talle oma südame ja paluda Tema kaitset ja tervenemist,» seisab pöördumises.