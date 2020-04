Krista Jaakson ja Liisi Lembinen: Kuidas kodukontoris edukalt toime tulla?

Kõige suuremad ajaröövlid on aga katkestused. Arvatakse, et katkestustele kulub keskmisel töötajal umbes kolm tundi päevas. Võõrutada tuleks end sõnumite, sotsiaalmeedia ja uudiste lugemisest sel hetkel, kui need saabuvad, vaid panna selleks paika spetsiaalne aeg.

Näiteks on paljud juhid koolitustel rääkinud, et tegelevad e-kirjadega konkreetsel ajal hommikul ja õhtul, aga mitte vahepeal. Windows 10 arvutil saab kasutada süvenemisabi: ikoon all paremal nurgas. Koduõppel laste puhul on katkestused pea vältimatud, aga abi võib olla kokkuleppest, et lapse probleemidega tegeletakse konkreetsel ajal, näiteks kümme minutit igal täistunnil.

Et olla tõhus, tuleb ajule anda vahepeal puhkust. Kodus õppivate lastega võib see olla tunduvalt ergutavam kui tööl järjekordse kohvitassi järele jalutamine. Tehke koos midagi füüsilist liikumist nõudvat: miks mitte üks tants – kasutades Just Dance videoid Youtube’ist, teenite laste silmis ka plusspunkte. Hästi sobivad ka võimlemisharjutused või prügikasti välja viimine kiirkõnnil.

Kindlasti võiks päeva lõpetada väljas viibimisega või siis teha lõuna ajal jalutuskäik. Ilmad lähevad ju järjest ilusamaks ning piisava distantsi hoidmisel ei levi õues ka viirused nii kergesti.

Ära eraldu töökollektiivist. Mõnikord on hea end kolleegidest välja lülitada ning vaikselt omaette ülesannete kallal nokitseda. Kodukontor annab selleks suurepärase võimaluse. Kui aga kodukontoris viibimine kestab kaua, võib hakata tekkima sotsiaalne eraldatus. Selle vältimiseks võiks e-kirja saatmise asemel eelistada mõnikord telefoni või suhelda kolleegiga Teamsi või Skype’i kaudu, et näha tuttavaid nägusid ning kuulda sõbralikke hääli.

Kuna kodukontorite periood kipub mitmekuiseks minema ning kontroll selle üle, kas lähen tööle või jään koju, on osaliselt kadunud, võib kerge kurbus ja ärevus peale kippuda. Kõige tähtsam selle puhul on hoida üleval head tuju ja ehk ka piirata uudiste tarbimist, mis võib muremõtteid suurendada. Abiks on teadveloleku harjutused, mis aitavad kaasa ka keskendumisele – kaks kärbest ühe hoobiga. Reedeõhtuti võiks ikka teha ühe sõbraliku virtuaalse kogunemise sõpradega ning uurida, kuidas neil nädal kodukontoris on mööda saadetud.

Kui uskuda uue ajastu ajaplaneerijaid, kes mõtlevad tavapärasest kastist väljapoole, on olemas tehnikad «aja juurde loomiseks». Nemad usuvad, et kõige tähtsam on mitte teha eelseisvate tööde nimekirja, vaid pigem vastupidi: vaadata, mida on võimalik mitte teha, kuni pole enam midagi nimekirjast võimalik ära võtta, või mida on võimalik automatiseerida. Tähtis on silmas pidada, kuidas need tegevused mõjutavad meie tulevikutegemisi.