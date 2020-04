Rõuge valla etteotsa asus ajutiselt Rein Loik

«Ega see nii ebaloogiline olegi,» lausus Loik Lõuna-Eesti Postimehele. «Olen juba kümme aastat Rõuge valla elanik olnud ja siinsete asjadega mõnevõrra kursis. Ma pole päris uustulnuk, aga kindlasti pole ma töö mõttes siin varem tegija olnud.»

Rõuge 2017. aastal valitud vallavanem Mailis Koger teatas jaanuaris, et suundub aprillis lapsehoolduspuhkusele ning kuulutas välja konkursi enda äraoleku perioodiks asendaja leidmiseks. Loik sattus enda sõnul sellele konkursile kandideerima tuttavate soovitusel.

«Ma muidu poleks seda ametit tahtnud, aga tekkis selline juhus,» rääkis ta. «Nii mõnedki inimesed vihjasid või tungivalt soovitasid, et kuna ma palgatööl ei ole, oleks aega ja mõnevõrra ka kogemusi, et seda ametit pidada. Mulle sobib, et töö on tähtajaline: algus- ja lõputähtaeg mingil määral teada.»

Koolitajast vallajuhiks

Loik on oma varasema karjääri poolest tuntud kui mitmekordne haridusminister ning pikaaegne Tallinna lennujaama juhatuse esimees. Samuti on ta juhtivatel kohtadel töötanud Estonian Airis, Tallinna linnavalitsuses ja Leks elukindlustuses. Viimati oli ta ametis Viimsi vallavanemana.

«Ma ei ole palgatööl olnud juba paar aastat,» rääkis ta. «Tegelesin juhtimiskonsultatsioonidega ja muu hulgas olen viimasel kahel aastal olnud kaheteistkümne Eesti vallavanema koots (koolitaja – toim). See on andnud teadmise ja kogemuse, millised temaatikad valdade ees praegu on.»

Loik on teadlik, et Rõuge volikogu praegune koosseis paistab silma koalitsiooni ja opositsiooni teravate vastuolude poolest. «Olen alati arvanud, et hästi keerukas juhus on, kui hääled on enam-vähem tasakaalus – mõni hääl siia või sinna ja enamus on läinud. Annan endale sellest aru, et see on suur väljakutse,» rääkis Loik.

«Olen kutsutud asendajaks ja hüppan liikuvale rongile. Tahan jätkata seda, mis on volikogus kokku lepitud ja kindlasti tahan, et viis valda, mis liitusid, tunneksid võimaluste piires, et tegemist on uue, ühise vallaga,» lisas ta.

Keeruline algus

Kõigepealt tuleb uuel vallajuhil töösse sisse elada, mis arvestades eriolukorda pole sugugi lihtne. «See saab mul päris keeruline olema,» nentis Loik. «Olen põhilise aja oma elust olnud juhtival tööl ja olen harjunud töötama inimestega. Siiamaani on inimestega töötamine tähendanud valdavalt seda, et tahan tekitada usaldust iseenda vastu, inimestest aru saada, nende probleeme mõista. Seda on silmast silma hoopis mõnusam teha. Ekraanitaguses maailmas on see väga suur väljakutse ja kindlasti keeruline.»

Rõuge volikogu eilsel kinnisel istungil hääletas kohal olnud 25 saadikust Rein Loigu ametisse kinnitamise poolt 20, vastu oli neli ja erapooletuks jäi üks rahvaesindaja.

Asendusvallavanema kuupalgaks kinnitati 2500 eurot. Sel aastal on Võrumaal omavalitsusjuhtide keskmine brutotöötasu 2486, Põlvamaal 3055 ja Valgamaal 3306 eurot kuus.