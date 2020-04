Toidu kojuvedu Lõuna-Eestis kogub alles hoogu

«Poed on inimesi täis – järelikult pole inimestes ohutunnet ega hirmu veel tekkinud,» leidis Valgas kaupu kodudesse toimetav Tamara, kes nimetab end vabatahtlikuks toidukulleriks. «Seevastu Võru kolleegil on käed-jalad tööd täis, aga seal on ka olukord teine.»

Seni on Tamaral päevas olnud kõigest kaks-kolm väljakutset. «Tellijate hulgas on olnud välismaal elavad lapsed ja lapselapsed, kes mõelnud oma vanemate ja vanavanemate peale. Teine sihtgrupp on väikeste lastega kodus olevad emad. Kõige suuremas ostus oli 118 nimetust,» sõnas ta.

Kauba valivad kunded välja poekettide e-kataloogide põhjal ning edastavad seejärel tellimuse kas meilile või Facebooki. Ostude üleandmine toimub kontaktivabalt.

Facebookis on tekkinud Toidukulleri üle-eestiline võrgustik, Valgamaalt on seal kaks naist ja üks meestaksojuht. «Üks noormees oli veel, aga tema hakkas saama kurje kirju, justkui tahaks ta inimeste mure arvel rikastuda. Ma küll ei ütleks, et see mingi rikastumise allikas on. Mõne suurema saadetise komplekteerimisele kulub mitu tundi, viid selle veel koju ka ja teenid viis-kuus eurot. Igatahes see noormees loobus,» rääkis Tamara.

Midagi üle jõu käivat ei ole

Põlva Tillu kohviku perenaine Eve Veski on toimetanud kodudesse nii sooja toitu, enda valmistatud pitsasid, saiakesi, kooke-torte kui ka talupoe kaupa.

«Midagi üle jõu käivat ei ole. Nädala algul on kutseid vähem, nädala lõpus rohkem. Päevas on 10–15 väljasõitu. Kõige rohkem on küsitud pitsasid, millele tullakse ka ise järele. Kohvik on kinni, kuid talupoe osa lahti. Inimene ise otsustab, kas tuleb müügisaali või võtab ostud selleks loodud üleandmise kohast, tasudes nende eest enne internetis. Väljasõitudel tellimused väga suureks ei lähe – pigem tellitakse lõuna- või õhtusööki,» rääkis perenaine.

Küsimusele, kas neilt võib paluda ka poest läbisõitmist, et kas või päts leiba või liiter piima kaasa võtta, kostis Veski: «Küpsetame ise leiba ning meil on ka juustusid, liha, piima ja juurikaid. Seetõttu me suurde poodi minemist enda kohustuseks ei ole üldjuhul võtnud. Aga kui mõni vanainimene ikka väga palub, käin heast südamest ka poest läbi.»

Peamiselt on toidukulleri sõidud viinud Põlvasse, aga ka maakonna- ja vallakeskust ümbritsevatesse küladesse. «Mõnel õhtul koju minnes olen teinud ka Mooste ja Jaanimõisa tiiru, sest elan ise Moostes. Erikokkuleppel olen toimetanud tordi ka Valgjärvele. On inimesi, kes soovivad kauba jätmist ukse taha, mõni on aga nõus ka silmast silma kohtuma ning sularahaga arveldama,» mainis perenaine.

Põlvamaa arenduskeskuse ja Põlva vallavolikogu juhi Lennart Liba ütlusel eeldaks kauba kojuveo koordineerimine ühise logistikakeskuse loomist, kuid arenduskeskus seda enda peale võtta ei taha.