Hooldekodud hädas valepositiivsete testidega

Täpsustuseks: Saatse asub küll juba üle kahe aasta Võrumaal, aga 2017. aasta haldusreformini asus küla Põlvamaal ja teadaolevalt just seetõttu võib mõnelt poolt leida andmeid, justkui oleks ühe Põlvamaal asuva hooldekodu suhtes üleval haigestumise kahtlus.

«Tegemist oli valepositiivse testiga, mis osutus pärast kordustestimist negatiivseks,» rääkis Setomaal Saatse külas asuva Värska Südamekodu juhataja Anti Haugas. «Kordusteste tehti pisteliselt ka viirusekahtlusega isikuga kokku puutunud hooldajatele ja klientidele – ka need olid negatiivsed. Praegu on kõikidel tervis korras.»

Koroonakahtlusega isik sai eraldi toa

Haugase sõnul rakendati hooldekodus kohe, kui teade positiivsest testist tuli, kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid. «Inimesele määrati eraldi hooldaja ning eraldi sissepääsuga tuba: nii klient kui ka hooldaja olid isolatsioonis, kasutati personaalseid kaitsevahendeid. Mõne päeva pärast tulid kordustesti tulemused,» kirjeldas Haugas.

«See oli ärev periood, aga samas hea õppus,» rääkis hooldekodu juht. «Kui nüüd peaks tekkima päris viirusesituatsioon, suudame ilmselt paremini toime tulla. Töötajad olid mõistvad ja tegutsesid adekvaatselt. Nad teadsid, mida peab tegema.»

Haugase sõnul teavitati alguses nii lähedasi kui ka sotsiaalkindlustusametit, et viirusetest on positiivne. «Sealt jõudis see info ilmselt ka avalikkuseni,» lisas Haugas. «Nüüd tahame kõigile kinnitada, et tulemus osutus hiljem negatiivseks.»

Ta tõdes, et kui teha korraga mitusada testi, võib juhtuda, et paar nendest on valepositiivsed. «Nägime vaeva, et kordusproovid saaks kiiresti tehtud. Suhtlesime ka otse testitegijatega ning nii tehti uued testid juba järgmisel päeval.»

Reeglid kõigil selged

Teine esialgne viirusekahtlus leiti Vastseliina hooldekodus, mille juhiabi Triinu Tiksi sõnul on 99-protsendilise tõenäosusega samuti tegemist valepositiivse testiga. «Juba täna peaks tehtama kordustest ja vastus saabuma,» rääkis Tiks eile ning lisas, et positiivse proovi andis üks hooldekodu inimene. «Samas olid nii tema toanaabritel kui töötajatel proovid negatiivsed. Ka vereproovis puudusid viirusenäitajad.»

Tiksi sõnul on hoolealuste meeleolu üldiselt hea. «Hooldekodu tagahoov on aiaga piiratud ning värskes õhus jalutamas käimine pole seal keelatud,» kirjeldas ta olukorda. «See on päikesepoolne ja tuulevaikne külg ning hooldatavad saavad seal päikest nautida. Üldiselt on inimesed rahul, et nad on siin kaitstud. Nad on ka ise tublid, jälgivad uudiseid, teleri vaatamisel istuvad pika vahega ning on väga hästi teadlikud 2 + 2 reeglist,» lisas ta.