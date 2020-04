Heategevuslikku piirilaata sel aastal ei toimu

Esmaspäevasel nõupidamisel otsustati, et sel aastal jääb laat ära, kuna kriisiolukorra leevenemist ette näha ei ole. Pealegi teatas Läti eile, et eriolukorda pikendatakse veel kuu võrra. "Otsustasime, et saame juba rääkida järgmise aasta kuupäevadest. Järgmisel aastal toimub piirilaat 8.-9. mail," andis teada Valga asevallavanem Karl Kirt.