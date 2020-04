Suuri teetöid on tänavu kavas ka Lõuna-Eestis

Suuri teetöid on kavas ka Lõuna-Eestis. Seejuures on Võru–Kuigatsi–Tõrva maanteel kavas sügiseks uuendada lausa kaks lõiku. Varese–Vaabina teelõigu (kilomeetrid 9,4–22,1) uuendustööde maksumus on ligi 4,5 miljonit eurot. Ehitab Verston Ehitus OÜ. Omanikujärelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus. Kuigatsi–Soontaga teelõigu (km 57,2–65,3) ehitustööde maksumus on ligi 3,5 miljonit eurot. Ehitab Nordecon AS. Omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti.