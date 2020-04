Politsei hoidis ära võimaliku rünnaku

Ka Mets avaldas rahulolu, et õnneks loomad kellelegi midagi teha ei jõudnud. Veendunud, et naise ja tema tütrega on kõik korras, selgitasid nad aga paarimehega küla vahel liikudes välja ka eramu, mille õuel need koerad elavad. Peremees ei olnudki teadlik, et loomad end aiast välja olid murdnud. "Loomaomanik oli väga mõistlik ning lubas oma majapidamise ja aia üle vaadata, et sarnaseid asju korduda ei saaks," kinnitas Mets.