Võru linnapea tahaks masstestimistega jätkata

Allase sõnul tuleks aga kollektiivsete testimisega Võrus jätkata. Seda rõhutas ta ka üleeilses videokohtumises peaminister Jüri Ratasega. "Eelkõige tuleks nüüd selliste testimistega liikuda edasi mööda asutusi ja ettevõtteid, kus mitu töötajad koroonaviirusse on haigestunud. See aitaks nendes ettevõtetes ka suuremat töörahu tekitada, kui oleks teada, kes on viirusesse haigestunud või selle koguni peaaegu märkamatult läbi põdenud."