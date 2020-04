Piirilinnade ühissüdame ehituse käigus purunenud veetorud põhjustasid valkalastele ebamugavust

Eelmisel nädalal tõstatus Läti Valkas videokonverentsil küsimus, et ehitajad on tööde käigus korduvalt maa sees olevat torustikku vigastanud, vahendas Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Ance Andrējeva-Empele.

See on põhjustanud ebamugavusi ümberkaudsete kortermajade elanikele. Valka kihelkonnaduuma ametniku Ainārs Zābers sõnul on need mured siiski kiirelt lahenduse leidnud. Suurem mure oleks tema sõnul aga see, kui viga peaks saama sideteenuseid vahendav optiline kaabel.

Ehitaja AS TREV-2 Grupp projektijuht Robert Sinikas vastas, et Valga-Valka ühise linnasüdame uuendamise projekti käigus on tõesti ette tulnud olukordi, kui olemasolevad veetorud on kaevetööde käigus vigastada saanud. Kuid viga saanud torud on alati koheselt parandatud.

«Selle põhjuseks on kahetsusväärne asjaolu, et pahatihti vanad torud ei paikne asukohas, kus nad projekti dokumentatsiooni kohaselt olema peaksid. Meie töömehed saavad lähtuda vaid olemasolevast dokumentatsioonist ja kahjuks seetõttu on selliseid juhtumeid ette tulnud. Lisaks on olnud ka plaanilisi veekatkestusi, kuna ehitustööde käigus rajatakse ka uut veetrassi.»