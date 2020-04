Loodi võrukeelse kirjanduse Helüait

«Helüaida loomise mõte hakkas liikuma tähelepanekust, et paljud võrokesed kaebavad, et loeks küll, aga aega ei ole… ja teine hulk inimesi räägib, et võro keelt lugeda on raske, aga kuulaks seda palju parema meelega…» rääkis Helüaida projektijuht Triinu Laan.