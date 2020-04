Amet: Magnumi ja Semetroni maskid sobivad tavainimesele kasutamiseks

«Katsearuande põhjal on tegemist FFP1 tüüpi maskiga. Kuigi see näeb välja nagu meditsiiniline ehk kirurgiline mask, on tegemist siiski mitte-meditsiinilise maskiga, mis peab kinni kuni 80% õhus leiduvatest osakestest suurusega 0,3 mikromeetrit. Sellise suurusega võivad olla nii tolmuosakesed kui ka süljepiisad. Kuigi õhus leiduvad osakesed on suuremad kui viiruseosakesed, mille suurus on 0,1 mikromeetrit, kaitseb see kandjat, kui näiteks viiruseosake on süljepiisa või tolmuosakese küljes. Seepärast sobib FFP1 mask tavainimesele kasutamiseks,» selgitas TTJA.

Ameti kinnitusel on apteegid, kuhu kõne all olevad maskid müüki jõudsid, eemaldanud kasutusjuhendilt algselt seal olnud eksitava info, nagu «maski kasutatakse kaitseks piisknakkuse vastu». Sellist infot ei tohi olla ei FFP1 ega ka meditsiinilise maski reklaamis. Kellel on pretensioone apteekides müüdavate maskide osas, palub TTJA pöörduda apteeki, kust toode on ostetud, või otse ettevõtja poole, kelle kontaktid on toote peal.

TTJA rõhutab, et ainult mask viiruse eest ei kaitse. Maski kandmise eesmärk on vähendada viiruseosakeste levikut ning antud juhul on kõnealune mask parem kui isetehtud mask.

TTJA tuletab meelde, et maski ei ole vaja kanda kogu aeg ja igal pool; maski tuleb ette panna ja seda tuleb kasutada õigesti; maskiga koos tuleb järgida ka teisi ennetusmeetmeid. Maski on soovitatav kanda avalikes rahvarohketes kohtades. Maski ei ole vaja kanda õues, kus on võimalik teiste inimestega distantsi hoida.