Politsei palub liikluses tähele panna kaherattalisi sõidukeid

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul juhtuvad õnnetused jalg- ja mootorratturitega eelkõige seetõttu, et juhid ei oska liikluses teistega arvestada ja kiputakse oma sõiduoskusi üle hindama. Näiteks on tänavu mootorratturitega juhtunud õnnetustest kaks kolmandikku olnud ühesõidukiõnnetused ehk teelt väljasõidud või ümberpaiskumised.

«Seoses eriolukorraga on liiklustihedus küll väiksem, kuid sellele vaatamata ei ole liiklusõnnetuste arv oluliselt muutunud, kiirused on suured ja tundub, et inimeste ohutaju madalam,» ütles Loigo.

Enne kaherattalisega liiklusesse asumist tuleb üle vaadata nii ratta tehniline seiskord kui ka turvavarustus. Mootorratturitel soovitab politsei eraldatud alal eelnevalt sõiduvõtted meelde tuletada.

«Jalg- või mootorrattur saab kokkupõrkel autoga alati rohkem vigastada kui autos olijad. Seetõttu tuleb kaherattalise juhil olla sedavõrd ettevaatlikum, ise võimalikke ohte ette näha ja neid ennetada,» ütles Loigo.

Ka elektritõukeratta või muu kergliikuri kasutajad on võrreldes autode kasutajatega liikluses palju vähem kaitstud osalejad. Loigo sõnul ei kujuta elektrilised tõukerattad liikluses ohtu, kui liigeldakse mõistlikult ja teistega arvestades. «Kuigi alates 16. eluaastast pole jalg- ega elektritõukeratta juhile kiivri kandmine kohustuslik, on see siiski väga soovitatav, sest võib päästa väga rasketest vigastustest,» rõhutas ta.

Kaherattaliste sõidukite hooaeg on alles alanud, suurem osa kevadest ja pikk suvi on veel ees. «Paneme kõigile südamele, et liigeldes tuleb keskenduda ainult liikluses toimuvale. Turvaline liiklemine algab eelkõige üksteisega arvestamisest ning seda peavad silmas pidama nii jalakäijad, jalgratturid, mootorratturid kui ka autojuhid. Ettevaatlikus liikluses ei tee kellelegi kahju,» lisas Loigo.