Valga vallavanem tagastab pahameelt tekitanud maasturi

Maastur sai esmalt tähelepanu eelmisel aastal, kui vallavolinik Monika Rogenbaum tõstatas teema, et volikogu polnud andnud eraldi luba hinnalise auto andmiseks vallavanema kasutusse. Masin pidi algselt minema vallahooldusteenistusele, ent selle peamine tegelik kasutaja oli toonane vallavanem Margus Lepik. Rahandusministeerium sellises vangerduses probleemi ei näinud. Lisaks rentis vald veel kuus sõidukit, ent need olid tagasihoidlikumad.

Vallavalitsuse esindajad ütlesid sügisel, et maastur oli üldkasutuses, seega kõik valla teenistujad võisid sellega sõita. Peamiselt vallavanema käes olevat auto olnud seetõttu, et tema senine tööauto läks katki. Valla kommunikatsioonijuht avaldas sügisel, et uue maasturi ühe kuu kasutusrendi makse on 575 eurot. Toona jäi lahtiseks, kas tulevikus võiks auto peamine kasutaja muutuda.