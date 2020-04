Töökatest ukrainlastest ilmajäämine annaks valusa hoobi

Põllumeeste kinnitusel on Ukraina töölised reeglina eestlastest usinamad. Samuti kummutavad Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtjad müüdi, et ukrainlased on Eestile odav tööjõud. Siinsetel põldudel ametis olevate ukrainlaste palk on eestlastega võrreldes enamasti sama, kuid suurema motivatsiooni tõttu teenitakse tihti Eesti inimestest rohkemgi.