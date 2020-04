Koroonaviirus mõjutab juba ka kinnisvaraturgu

Põlvamaa maakler Arno Simpson ühemehefirmast Eramu Kinnisvara lausus, et maakonna kinnisvaraturul on tugev langus. «Eriti just maamajade suhtes, kui vaadata Tartu-poolset kanti. Praegu on kriisi algstaadium, inimesed ei tea, kuidas toimetada. Võiks öelda, et nii müüjad kui ostjad on äraootaval seisukohal.»

Samas tõdes ta, et talukohti tuli pakkumisse vähe juba enne kriisi. «Põlva ümbruses oli talukohti niigi vähe müügis. Selles mõttes ei ole kohe survet ka hinnalanguseks.»

Hinnad pole veel langenud

Simpsoni sõnul on juba ka esinenud juhuseid, kus inimesed püüavad kinnisvara kriisi tõttu odavamaks tingida. «Mõni ostja on küll kohe laest pakkunud 10–20 protsenti odavamat hinda, aga müüjad ei ole neid pakkumisi veel vastu võtnud.»

Seni pole inimesed oma vara veel tavapärasest odavama hinnaga müüki pannud. «Järelpäringuid on tehtud, aga päris müüki veel pole pandud. Ju ei ole sellist pakilist vajadust, töötus pole veel mõju avaldanud. Natuke on vara üldistusi teha. Arvan, et seda saab teha suve poole.»

Uus Maa kinnisvarabüroo Võru maakler ja kinnisvara nooremhindaja Ailen Kuusik nentis, et tegevuste hulk on kriisieelse ajaga võrreldes kahanenud ligikaudu poole võrra. «Eelmisel nädalal viskasin ühe korteri müüki, selle vastu oli küll huvi. Aga üldjuhul on ka hindamiste poolelt kindlasti vaiksemaks tõmmanud. Nüüd jälle viskas tööd. Pigem oli paar nädalat selline, kui olud läksid karmimaks. Vaiksem on kindlasti, aga et päris null oleks, ei saa öelda: midagi ikka liigub. Tartu kolleegidega oli ka täna koosolek. Nad ütlesid, et vaiksem on, aga päris vaikus mitte. Kindlasti tingitakse praegu tihti, kuna majanduskriisist on palju juttu olnud.»

Hindade langemist pole Kuusik täheldanud. «Tean, et Tartus on üürikorteritega vaikseks jäänud. Üüriturg on üsna seiskunud, lepinguid öeldakse üles.»

Ka Pindi Kinnisvara Võru kontori maakler ja kinnisvarahaldur Sander Valdas ütles, et tehingute arv on kindlasti vähenenud võrreldes eelmise aasta märtsiga. «Praegu ei ütleks, et Võrus on müümise asemel hakatud kortereid pigem üürile andma. Pigem on üürikortereid pakkumises üsna vähe.»

Vaikelu

Pindi Kinnisvara Valga esinduse maakler Hans Heinjärv nimetas praegust olukorda vaikeluks.

«Üks inimene andis siin eelmisel kuul mulle korteri müüki, aga see oli ka ainuke, mis tuli. Koroona tõttu on ikka vaiksemaks jäänud. Inimestel on praegu teised mured. Kes see ikka julgeb praegustes oludes osta ja pangalaenu vormistada, ilmselt mõeldakse, et ootame rahulikumad ajad ära.»

Samas lausus Arco Vara Valga piirkonna maakler Margit Sults, et tema tööd pole kriis veel puudutanud.