Valga noortekeskus kolis olude sunnil tegevuse mängurite keskkonda

Asutuse juhataja Maarja Mägi kirjeldas, et kui tuli uudis noortekeskuste sulgemisest, hakkasid nad noorsootöötajatega kiiresti pead murdma, kuidas edasi minna. Ideeni võtta kasutusele programm Discord jõuti noorte kaudu. «Meie suuremad arvutifännid mõtlesid välja, et see võiks see keskkond olla. Kuna meil on Karula noorsootöötaja seda varem kasutanud, siis nemad kambaga selle ära tegid. Noortele väga suur tänu, nemad hoiavad seda üleval.»

Aitavad koolitööga

Eelkõige mänguritele mõeldud tarkvara kohandas keskus enda tarbeks, luues seal oma kanali. Mägi sõnul on programm hästi struktureeritud. «On vestlemisnurgad ja lihtsalt lobisemisnurk. Noorsootöötaja teeb näiteks seal otseülekannet, räägib noortega. Kui oli virtuaaltuur muuseumites, kandsime seda üle.»

Lisaks on käigus teisedki interneti võimalused, näiteks sotsiaalvõrgustikud nagu Instagram ja Facebook. «Loomulikult oleme teinud Facebookis Messengeri suhtlusgruppe vastavalt vanusele ja sellele, kes omavahel suhtlevad. Need on vestlused, kuhu kaasatud ka noorsootöötaja. Kui vaja, aidatakse koolitöödega. Minecrafti (arvutimäng – toim) server on üleval, kus nad saavad koos mängida. Kahooti kasutame, seal saab mälumängu mängida,» kirjeldas Mägi. «Igal reedel on mõne noortekeskuse kohta mälumäng. Hiljuti oli Taheva kohta. Palju nutivõimalusi kasutame. Näiteks emotikonide võistluses said raamatute pealkirjad tõlgitud emotikonide keelde.»

Noored on Mägi sõnul uued lahendused erinevalt vastu võtnud. Need, kes harjunud internetis suhtlema, on aktiivsemad. «On mingi hulk neid, kes jälgivad, aga väga ei jutusta. Paljud ei soovi laias ringis rääkida, kasutatakse ka võimalust omavahel vestelda.»

Üldiselt loodavad noored siiski vana korra peatset taastumist. «Hästi palju oodatakse võimalust kooli minna. Teatava rutiini igatsus on. Et saaks koolis õppida ja pärast seda tulla noortekasse, mitte netis istuda,» tõdes Mägi.

Noorsootöötajad end aga lõdvemaks lasta ei saa. «Meil tööd jagub ja jääb ülegi,» lausus Mägi. Kirjutame lisaks igapäevatööle projekte, valmistame sündmusi ja malevat ette. Noortekeskuse hoonetes teeme korrastustöid. Mõnel pool tehakse muudatusi: värvitakse seina, tõstetakse tube ümber.»

Noortekeskuse sotsiaalmeediamängus tuleb emotikonide järgi aru saada, millest on jutt. FOTO: Kuvatõmmis

Eeskuju teistele

Noorsootöötajad loovad ka õpetlikke videoid. Need näitavad muu hulgas, kuidas väljas käia, mida kriisi ajal teha, kuidas käsi pesta.

Discordi keskkond on Valga noortekeskuse eeskujul kasutusele võetud nii Tartus, Järvamaal, Saaremaal kui Võrumaal Rõuges.

Rõuge avatud noortekeskuse noorsootöö juht Airi Parv tõdes tunnustavalt, et Valga kolleegid leidsid kiiresti lahenduse, kuidas tegevused internetti kolida. «Nende puhul on märkimisväärne, et noored kujundavad ise koos noorsootöötajaga keskkonda.»

Parve sõnul võtsid nad Rõuges tõesti Valgalt suuresti eeskuju. Päris samamoodi pole internetti kolimine neil siiski käivitunud.

«Meil on kaasalöömine tagasihoidlikum. Noorte vajadused on veidi teised. Oleme leidnud pigem muud lahendused, kuidas nendega kontakti hoida. On kõige lihtsamad Messengeri- või Skype’i-vestlused. Discordi kasutame ühiselt mängude mängimiseks – joonistame, arvame sõnu ära. Discord toetab seda, et mängijad saavad samal ajal omavahel rääkida. Samas ta toetab ka arendavate tegevuste kasutamist,» räägitakse Parv.