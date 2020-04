Siim Saavik: kas ikka maksab kiirustada?

Põhjuseks toodi vajadus teha arenguvestlusi, kohtuda õpilastega ja vaadata, millised on kitsaskohad. Selle taustal jääks just õpetajate otsustada, millised lapsed kodust välja kutsutakse.

Vaesed õpetajad, kes peavad selliseid otsuseid langetama! Ilmselgelt ei saa nad kuidagi teada, kes õppetööle kutsututest võib olla eneselegi teadmata juba viirusekandja. Rääkimata ohust, et viirus kogu grupi võib nakatada. Nagu praegune eriolukorra kulg näitab, ei saa isegi kõiki ohutusreegleid järgides päris kindel olla, et koroona edasi ei levi.

Kaldun arvama, et paari nädala tarkused ka omadega puntras olevaid õpilasi eriti ei aita, kuigi vaimsele tervisele mõjuks koduseinte vahelt pääsemine tõesti hästi. Kuid kas see kaalub üles potentsiaalse ohu tekke? Kümneliikmeliste gruppide kogunemine tekitaks paratamatult lisariski, et meid tabab uus haigestunute arvu tõus. Ja seda ajal, kui oleme loodetavasti tänu rangetele piirangutele pandeemiale piduri peale saanud. Seda iroonilisem on ülalmainitud otsuse juurde pandud klausel, et otsust ei rakendata vaid siis, kui mais nakatunute arvud alla ei lähe.