Lea Mardik: kuidas last kaugõppe ajal toetada?

Kõik Eesti koolid on juba mitmendat nädalat viidud üle kaugõppele. Koolimajad on suletud, kuid õpetamine ja õppimine jätkub. See tähendab, et lapsevanemad peavad oma lapse koolitööle pöörama varasemast enam tähelepanu, last aitama ja toetama.