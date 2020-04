Eesti lipu õnnistamise koht on Otepää pastoraadihoone. Seepärast hakatakse just seal eksponeerima esimese sinimustvalge lipu koopiat (originaal on Eesti rahva muuseumis) ning sellest ruumist saab pidulike sündmuste koht, kus korraldatakse vastuvõtte, tunnustusüritusi ja muud seesugust.