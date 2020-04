Kultuuritemplid värvuvad roheliseks

Ettevõtmisega tahetakse rõhutada, et ehkki riigipiirid on praegu suletud, on piirideülene koostöö ja solidaarsus olulisemad kui kunagi varem. Algatusega on oodatud ühinema kõik kultuuriasutused üle maailma, et näidata valgust tuleviku suunas: viirusega võitlemine on globaalne ning ühiselt tegutsedes tuleme sellest välja tugevamana.