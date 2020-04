Puidutööstuses saadi kahjutulele jaole

Häirekeskus sai kell 10.46 teate, et Võru vallas Kasaritsa külas on puidutööstuses tunda suitsulõhna. Päästjate saabumise ajaks oli selgunud, et põles tööstushoone räästaalune katuse tugitala, mille töötaja oli pulberkustutiga ise kustutanud.