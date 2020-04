Koroona läbi põdenud naine hakkas maske tegema

«See oli ühelt poolt kodanikualgatus, teisalt on kaitsemaskid uus normaalsus,» rääkis Kuusik, kes sai ise Covid-19 viiruse ligi kuu aega tagasi ja on selle tänaseks läbi põdenud. «Tore oleks, kui inimesed kaitseksid ennast ja teisi maskidega. Me ju kõik tahame endise elu juurde tagasi saada.»

Emmaroosi maskid on kolmekihilised: kahekordse puuvillase riide vahel on marli. «Tahaks loota, et need peavad viirust kinni paremini kui apteekides müüdavad FFP1 maskid,» lausus Kuusik. «Ise tunnen ennast küll turvaliselt, kui selline ees on.»