Keskkonnaamet: turbamaardla looduskaitseala ei ohusta

Miks nõustuti korraga nelja turbamaardla taasavamisega Põlvamaal?

Nii Põlva vallas asuva Meelva kui ka Räpina vallas asuvate Meenikonna, Määrastu ja Tuurapera turbatootmisalade puhul on tegemist olemasolevate kaevandamislubade pikendamisega. See tähendab, et jätkatakse senise kaevandamistegevusega, mistõttu ei tohiks sellega kaasneda täiendavaid keskkonnamõjusid võrreldes varasema ja juba harjumuspärasega.

Seni on omavalitsused nõustunud kaevandamislubade pikendamisega, seega on keskkonnaamet need load ka pikendanud.

Kuidas on võimalik, et turbamaardla sobib looduskaitseala kõrvale?

Meenikonna turbatootmisala piirneb tõepoolest osaliselt 2015. aastast Meenikunno looduskaitsealaga. Turvast on sealt aga kaevandatud juba 1960. aastatest ning kaevandamine ei ole avaldanud olulist keskkonnamõju piirnevatele aladele, sealhulgas kaitsealale. Sellegipoolest on keskkonnaamet pidanud vajalikuks veel kord analüüsida kõiki võimalikke turbatootmisala mõjusid hiljuti koostatud Natura eelhinnangus ja tuginenud oma otsustes mitme eksperdi seisukohale täiendavate negatiivsete mõjude puudumise kohta. Kaevandamisloa pikendamist on oodata lähiajal.

Tuurapera maardla asub vahetult Räpina linna naabruses. Missugused on sealsed keskkonnariskid?

Tuurapera turbatootmisala taotluse puhul on läbi viidud keskkonnamõju hindamine, mille käigus käsitleti detailselt kaevandamise mõju ümbritsevale keskkonnale ning abinõusid võimalike muutuste ennetamiseks ja vähendamiseks. Aruande tunnistas keskkonnaamet nõuetele vastavaks mullu 10. detsembril. Kaevandamise keskkonnamõjude vältimiseks või minimeerimiseks pakuti aruandes välja leevendusabinõud, nendele toetudes antakse ettevõttele keskkonnaloas kõrvaltingimused, millest ta peab kinni pidama.

Kas turba kaevandamine ei ohusta põhjavee seisu ega Peipsi ja Lämmijärve vee­kvaliteeti?

Soodest lähtuvad veekogud toidavad esmalt kraavide kaudu ojasid ja jõgesid. Turbatootmisaladest lähtuva vee kvaliteediga tegelevad veespetsialistid, kes koostavad kaevandamislubade juurde vee erikasutusloa ploki, mis käsitleb muu hulgas vee kvaliteeti.

Kõik kõnealused turbatootmisalad on välja ehitatud ja kasutuses, nende kuivendamise mõjud on praeguseks välja kujunenud. Turba tootmine on seotud soosetete veekihtidega, mida joogiveena ei kasutata. Tootmiseks on vajalik võimalikult kuiv rabapind ning selleks tuleb kraavitusega ala kuivendada. Tootmisala piiril olevate kraavide suurim kuivenduse mõju ulatub kuni 100 meetri kaugusele kraavist, uurimistööde põhjal on tuvastatud kuivenduse mõju taimestikule kuni 400 meetri kaugusel kraavist.

Kas ja kui, siis kuidas puhastatakse heitvett?

Turbatootmisaladelt suublatesse juhitavat vett tuleb puhastada settebasseinides, vähendamaks toitainete – lämmastiku ja fosfori – ning heljumi kandumist veekogusse. Kui settebasseine pole veel kuivendusvee väljalaskude juurde rajatud, pannakse keskkonnaloasse nõue nende rajamise kohta. Samuti hakatakse kuivendusvee väljalaskudes kaks korda aastas seirama ärajuhitava vee kvaliteeti.

Ärajuhitav kuivendusvesi peab enne Lämmijärve ja Peipsi järve jõudmist läbima pika veevõrgu, kus vesi seguneb ja lahjeneb, mistõttu turbatootmisaladelt pärineva vee mõju Lämmijärve ja Peipsi järveni ei ulatu. Tuurapera turbatootmisala keskkonnamõju hindamise aruandes on selgitatud, et arvestades vooluhulkasid, veekogude valgalade suurusi ja kuivendusvee pikka teekonda suublani, ei ole oodata, et kuivendusvesi mõjutaks oluliselt Võhandu või Mädajõe veekvaliteeti.

Kuidas on kaevandamisaladel aga olukord süsiniku­emissiooniga?

Ka juhul, kui olemasolevate turbatootmisalade kaevandamislubasid ei pikendata, jätkub kuivendusvõrguga turbamaadel süsinikuemissioon. Kaevandamise jätkudes on kaevandajal võimalik muidu niisama lagunev turvas kasutusse suunata ja pärast kaevandamise lõppu alad korrastada, millega saab emissiooni probleemi lahendada. Mahajäetud ja mitte korrastatud turbaaladelt lendub lagunev turvas aga kasutult atmosfääri. Seepärast tuleks uute tootmisalade rajamisele eelistada juba kuivendatud turbamaa ammendamist ja seejärel taastamist.

Arendajad kavandavad Räpina külje alla ka turbatoodete tehast. Missuguseid keskkonnaohtusid võib see endast kujutada ning kas neid on võimalik kõrvaldada?