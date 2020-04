Staadioni, sauna ja väliujula rajamine püsib graafikus

Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis ütles, et järgmiste aastate ehitused saavad alguse juba tänavu sügisel, kui keskus liigub arendustega vanemate hoonete juurde. Kui võistkonnamajad on valmis, algab spordihotelli ja vana spordihoone remont.

Nende tööde lõppedes on spordikeskus saanud kokku 350 majutuskohta. Sellega lõpeb ka majutuskohtade planeeritud ehitustegevus. Vanast muinsuskaitse all olevast spordihoonest saab spordimeditsiini- ja taastumiskeskus ning säilib olemasolev jõusaal. «Vana pallisaal muutub pigem kahevõitlusaladele suunatud saaliks,» märkis Karis.

Kui küsida, millised tagasilööke on juba mõnda aega kestnud keerulisel ajal olnud, mainis Karis, et ehituses väga palju takistusi ette tulnud ei ole. Samas päris ilma probleemideta praegune olukord ehitada ei lase, lisas ta.

«On ette tulnud tarneprobleeme ning Euroopast ja Ameerikast tarnitava inventariga probleeme nii valmistamise kui ka transpordiga. Mõistan, et peatöövõtjatel on kohati ka keeruline kvalifitseeritud tööjõudu leida,» rääkis Alar Karis. «Praeguse seisuga peatöövõtjad veel tegevusi seisma pannud ei ole ning tööd jätkuvad vastavalt ajagraafikutele.»

«Olgugi et piltide ja videolõikude roheline taust annab tunnistust asjaolust, et lumel toimuvad tegevused olid tugevalt vähemuses,» märkis ta. «Väiksemaid võistlusi võis veel kohata Tehvandi viimastel kunstlumejäänukitel, kuid paratamatult oli kogu talv väga võistlustevaene.»

«Praegu saame rääkida erinevusest plaanitud ning reaalsete tulude vahel. Eelarvesse planeerituga võrreldes on lumepuuduse tõttu erinevus üle 250 000 euro,» kinnitas juhatuse liige. «Loomulikult ei tähenda see veel otseselt kahjumit, kuna võistluste ärajäämise ja ööbijate puudumise tõttu on ka kulude pool siiski olnud madalam. Eelmise aasta heade tulemustega võrreldes on aga olukord pehmelt öeldes masendav.»