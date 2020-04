Kagu-Eestis on tuvastatud 25 karantiininõude rikkumist

Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm ütles, et Kagu-Eestis on seni tuvastatud 25 rikkumist juhtudel, kus inimene pidanuks 14 päeva kodus püsima, ent paraku ei teinud seda. "Vahejuhtumid on seni päädinud suulise hoiatuse või ettekirjutusega, mis omakorda võib korduvrikkumise puhul tuua kaasa kuni 2000-eurose sunniraha. Loodame, et selleks siiski vajadust ei teki."

Liikumispiirangutega seoses ehk 2+2 reegli rikkumise tõttu on politsei Kagu-Eestis sekkunud sadakond korda. "Valdavalt on tegu olnud noorte kogunemistega parklates ja parkides. Tähelepanu juhtimisest on seni piisanud ja tõsisemaid vahejuhtumeid, mida menetluslikult lahendada, seni esinenud ei ole," ütles Tamm.

Küll on politsei Valgas läbi viinud kolm menetlust seoses riigipiiri ebaseadusliku ületamisega. "Ajal, mil eriolukorras on piirikontroll Eesti-Läti vahel ajutiselt taaskehtestatud, tohib piiri ületada üksnes selleks ette nähtud ajutiste piiripunktide kaudu," rõhutas politseijuht.