Lätis leiti üheksa uut nakatunut

Praeguseks on koroonaviirus COVID-19 leitud Lätis 675 inimeselt, viirust on testitud 31 302 inimesel.

Haiglates on 45 koroonaviirusse nakatunut, 42 neist on keskmises seisus, kolm raskes.Haiglaist on välja kirjutatud 57 paranenud koroonapatsienti.

Läti tervishoiuminister Ilze Viņķele ütles, et taudi tippu oodatakse 25. aprilli paiku, mistõttu vaatamata piirangute leevendamisele mujal Euroopa Liidus, jäävad need Lätis kehtima.

"Kui te kuulete, et austerlased või hispaanlased kavatsevad midagi leevendada, siis pidage silmas, et neis riikides on üliranged piirangud, seepärast on need isegi pärast leevendamist karmimad kui Lätis," ütles minister.