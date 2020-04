Valgamaa koolist leiti taas hinnaline maal

«Kuna koolimaja seisab hetkel tühjana, alustasime remonti ühes ruumis, kuhu rajame kooliraadio ja metoodilise kabineti. Taas tõdesime, et meie vana koolimaja ei väsi üllatamast – riiuli otsas tolmu koguv pilt mõõtmetega 64x91,5 cm osutus Enn Põldroosi 1966. a taieseks pealkirjaga «Vanalinn»,» jagas kool hiljuti sotsiaalmeedias rõõmu. Nende postitus lisas, et nagu Kitse ja Loki puhul, lasevad nad kindlasti ka selle maali professionaalidel restaureerida.

Tartu kunstimaja kuraator-projektijuht Peeter Talvistu lausus, et pole seda konkreetset maali Põldroosiga seotud kirjanduses kohanud. Enn Põldroos on tema sõnul aga kahtlemata Eesti üks tippmaalijaid. «See töö on tema kõige varasemast perioodist, nii et selles suhtes ta kindlasti peaks olema väga hinnaline. See on osaliselt tolleaegse stiiliga, aga siiski natuke üllatav tolle aja kohta. Põldroos kasutas toona ka hästi palju karmi stiili – see oli tolle ajastu stiil, mis oli suurte tugevate piirjoontega. See on mingit moodi edasiminek, väga huvitav kubismi kalduv kompositsioon.»

Talvistu lisas, et 2017. aastal läks veidi väiksem sarnane maal 1966. aastast müüki 4600 euroga. «Arvan, et selle väärtus on kuskil üle 5000 euro.»

Päris samast kaalukategooriast, kui viimati leitud suuremõõtmelised Artur Loki ja Elmar Kitse maalid, antud teos Talvistu sõnul pole, ent nüüdseks võib Põldroosi juba Kitsega võrdväärselt hinnatud nimeks pidada. «Need eelmised olid ikka hiiglaslikud teosed. Nii suuri tuleb harva ette. Kuigi Põldroos on teadupärast Eesti ühe suurima kunstiteose autor, ta on teinud ka Tallinna linnahalli gobelääni. See on ikkagi maal, mis kõigi eelduste järgi ei ole mõeldud konkreetselt Lüllemäele.»

Põldroos ise lausus, et uudis maali leidmisest on talle huvitav. Ta lisas, et maalis 1966. aasta paiku Tallinna vanalinna võrdlemisi palju. «Need on laiali läinud. Mul endal on vist üks või kaks alles.»

Kunstnik pakkus, et maal võis Lüllemäele sattuda ärakinkimise käigus. «Tookord oli komme, et kui olid näitused kunstihoones, siis kunstifond ostis sealt rikkalikult ja just sellise mõttega, et nendest töödest komplekteerida rändnäitused, mis käisid mööda Eestit paljudes kohtades. Kui mõni pilt oli juba peaaegu igal pool käinud, need tavaliselt kingiti ära kas koolidele, kultuurimajadele või vahel haiglatele. Eeldan, et selle pildi saatus võib selline olla.»

Maal on Põldroosi sõnul Tallinnas otse elust loodud. «Need ma enamjaolt ikka maalisin kohapeal. Võtsin maalikasti ja lõuendi kaasa.»